Da oggi a domenica, il Polo Fiere di Sorbano del Giudice ospita la 13ª edizione di ’Lucca Tattoo Expo’, una delle principali manifestazioni italiane dedicate all’arte del tatuaggio. La rassegna si svolge presso il centro fieristico, che si prepara ad accogliere numerosi artisti, appassionati e visitatori provenienti da diverse regioni. La manifestazione vede coinvolti professionisti del settore, pronti a presentare le proprie creazioni e a partecipare a workshop e incontri.

Il conto alla rovescia per la 13ª edizione di ’Lucca Tattoo Expo’ (foto Alcide) è ormai agli sgoccioli, pronta a trasformare il Polo Fiere a Sorbano del Giudice in una vera e propria capitale dedicata all’arte millenaria del tatuaggio da oggi a domenica. L’evento, patrocinato dal Comune di Lucca e diventato in pochi anni un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati, vedrà la partecipazione di circa 200 studi di tatuatori e piercing da tutta Italia, offrendo una panoramica completa che spazia dallo stile nipponico e realistico fino alle più moderne tendenze fusion e decorative. Alla parte tecnica è affiancato un ricco programma di intrattenimento che include musica rock dal vivo, dj set, performance di burlesque, giocoleria con il fuoco ed esibizioni delle palestre locali, con spettacoli di Zumba e Hip Hop. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Lucca Tattoo Expo’. La grande rassegna torna al Polo Fiere

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