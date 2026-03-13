disturbi alimentari barilla rinnova impegno per corretti stili di vita

La sede di Parma di Barilla si illumina di lilla per tutto il weekend, simbolo di un impegno rinnovato contro i disturbi alimentari. L'azienda ha deciso di adottare questa iniziativa per sensibilizzare sull'importanza di promuovere corretti stili di vita e di sostenere le persone che affrontano queste problematiche. La scelta della colorazione rappresenta un messaggio di vicinanza e attenzione pubblica.

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - La sede di Parma illuminata di lilla per tutto il weekend: così Barilla rende visibile, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla (15 marzo), la sua partecipazione alla campagna nazionale di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dca). Il gesto simbolico si inserisce in un impegno strutturale del gruppo: dall'educazione alimentare nelle scuole (Giocampus) e nelle mense aziendali (Sì.Mediterraneo) al miglioramento continuo del profilo nutrizionale dei prodotti, con l'88% dei volumi venduti che già rispetta soglie ridotte di zucchero e sale e il 90% fonte di fibre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

