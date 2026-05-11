Parma a Tuttofood tra ingredienti innovativi e e nuovi trend alternativi

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, in occasione di Tuttofood 2026, si presentano diverse novità nel settore alimentare. Tra gli stand si mostrano nuovi formati e texture di pasta, pensati per offrire alternative contemporanee. Sono inoltre esposte proposte bakery create per accompagnare ogni momento della giornata, combinando gusto ed equilibrio nutrizionale. La manifestazione si svolge dall’11 al 14 maggio e prevede una vasta esposizione di prodotti innovativi e tendenze di mercato.

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Nuovi formati e texture che reinterpretano la pasta in chiave contemporanea, proposte bakery pensate per accompagnare ogni momento della giornata con gusto ed equilibrio: Barilla porta a Tuttofood 2026 (11–14 maggio) una visione del cibo che unisce gusto, innovazione e attenzione nutrizionale, in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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