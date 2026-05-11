Parma a Tuttofood tra ingredienti innovativi e e nuovi trend alternativi

A Parma, in occasione di Tuttofood 2026, si presentano diverse novità nel settore alimentare. Tra gli stand si mostrano nuovi formati e texture di pasta, pensati per offrire alternative contemporanee. Sono inoltre esposte proposte bakery create per accompagnare ogni momento della giornata, combinando gusto ed equilibrio nutrizionale. La manifestazione si svolge dall’11 al 14 maggio e prevede una vasta esposizione di prodotti innovativi e tendenze di mercato.

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