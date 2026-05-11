Fiera Gusto Italia in tour a Montesilvano tra eccellenze enogastronomiche e artigianato
Dal 14 al 17 maggio si svolgerà a Montesilvano, presso l’Arena dei Fiori, una tappa di “Gusto Italia in tour”. La manifestazione è una fiera itinerante che presenta prodotti enogastronomici tipici di diverse regioni italiane e articoli di artigianato locale. L’evento si propone di mettere in mostra le specialità regionali e le lavorazioni artigianali italiane attraverso esposizioni e degustazioni.
Dal 14 al 17 maggio si terrà a Montesilvano, all’interno dell’Arena dei fiori, la tappa di “Gusto Italia in tour”, la fiera itinerante dedicata alla promozione delle tipicità regionali e della tradizione artigiana italiana.L'iniziativa, patrocinata dal comune di Montesilvano, si propone come un.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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