Fiera Gusto Italia in tour a Montesilvano tra eccellenze enogastronomiche e artigianato

Dal 14 al 17 maggio si svolgerà a Montesilvano, presso l’Arena dei Fiori, una tappa di “Gusto Italia in tour”. La manifestazione è una fiera itinerante che presenta prodotti enogastronomici tipici di diverse regioni italiane e articoli di artigianato locale. L’evento si propone di mettere in mostra le specialità regionali e le lavorazioni artigianali italiane attraverso esposizioni e degustazioni.

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