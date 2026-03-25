Scozia in Tour e Regioni d’Europa tornano a Genova con eccellenze sapori e artigianato d' autore

Dal 27 marzo al 6 aprile 2026, piazza Caricamento a Genova ospiterà l'evento “Regioni d’Europa”, una manifestazione di undici giorni dedicata alle eccellenze, ai sapori e all'artigianato provenienti da diverse regioni europee. L'iniziativa riporterà in città i mercati storici europei e il fascino del mare di Genova, offrendo uno spazio di confronto e scoperta per visitatori e operatori.

Il fascino dei mercati storici europei incontra ancora una volta la bellezza del mare di Genova. Dal 27 marzo al 6 aprile 2026, piazza Caricamento si trasformerà in un palcoscenico internazionale d'eccezione per il tour “Regioni d’Europa”, una kermesse di undici giorni consecutivi che promette di trasformare le festività pasquali in un’esperienza sensoriale indimenticabile, tra profumi d’oltreconfine, artigianato di pregio e il meglio del Made in Italy. Oltre cinquanta espositori selezionati animeranno il “cuore” del Porto Antico, creando un mosaico di culture che ogni anno attira oltre un milione di visitatori in tutta Italia.... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Scozia in Tour e Regioni d’Europa tornano a Genova con eccellenze, sapori e artigianato d'autore Articoli correlati Leggi anche: Dalla Sicilia all’Europa, gli Shakalab tornano con “Amunì”: nuovo singolo e tour con Lello Analfino Artigianato: il nuovo Testo unico "valorizza le eccellenze lecchesi"Zamperini: "Lecco laboratorio d'eccellenza: Regione Lombardia salvaguardia le forbici di Premana, la aziende brianzole e il nostro saper fare" La... Contenuti utili per approfondire Scozia in Tour e Regioni d'Europa... Temi più discussi: Regioni d’Europa a Lodi: tre giorni di mercato internazionale in Piazza Vittoria; Round Robin | Scozia - Norvegia in Diretta Streaming | DAZN IT; Mondiali 2026 - L'Italia batte la Scozia 7-5 e tiene vivo il sogno playoff; La magia delle Highlands sbarca a Trento: la delegazione scozzese protagonista al Mercato Europeo dal 26 al 29 marzo. Il Tour 2027 scatterà da Edimburgo: l’ultima volta in Gran Bretagna con Nibali in giallo nel 2014L’ultima volta del Tour de France in Gran Bretagna è stata dolcissima. Perché il 6 luglio 2014 a Sheffield, la città dell’acciaio nello Yorkshire, un uomo avvolto nella maglia di campione italiano ... gazzetta.it Tour de France, nel 2027 a Edimburgo il via. Poi Inghilterra e Scozia prima della FranciaAdesso è ufficiale. Vent'anni dopo Londra, il Tour de France partirà da Edimburgo nel 2027 per le prime tre tappe in Scozia, Inghilterra e Galles prima di dirigersi in Francia. L'ufficialità è ... sport.sky.it Per Vincenzo Prisco è arrivata una bella gioia: nella partita dove l'Italia Under 18 ha affrontato la Scozia - per le qualificazioni agli Europei di categoria - il talento del Napoli è sceso in campo con la fascia di capitano - facebook.com facebook #Scozia, Scott #McTominay e Billy #Gilmour presentano la nuova #maglia I due centrocampisti del Napoli si sono improvvisati "modelli per un giorno", posando per delle fotografie con il nuovo 'Away Kit' scarlatto che la @ScotlandNT indosserà durante la x.com