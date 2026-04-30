Riprende la Mostra Agricola Campoverde tra fascino del West ed eccellenze enogastronomiche

Dopo il successo del primo fine settimana, la Mostra Agricola Campoverde prosegue dall’1 al 3 maggio con la sua 39ª edizione. L’evento, che richiama appassionati e professionisti del settore primario, offre tra le altre cose attività legate al team penning, richiamando il fascino del West, e presenta le eccellenze enogastronomiche della regione Lazio. La manifestazione si svolge in una località nota per la sua tradizione agricola.

Dopo il successo del primo fine settimana, spaziando dal fascino del West con il team penning alle eccellenze enogastronomiche del Lazio, riprende dall’1 al 3 maggio la 39esima edizione della Mostra Agricola Campoverde, l’appuntamento di riferimento a livello nazionale per il settore primario e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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