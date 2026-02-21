Il dolore cronico è rosa ecco perché dura di più nelle donne

Il dolore cronico colpisce più spesso le donne, e questa differenza deriva da fattori biologici e ormonali. Studi recenti mostrano che le variazioni di estrogeni influiscono sulla percezione del dolore e sulla durata delle sofferenze. Le donne, infatti, sperimentano spesso un dolore più intenso e prolungato rispetto agli uomini. Questa condizione si manifesta in molte patologie, come l'artrite o le emicranie. La ricerca punta a capire meglio le cause di questa disparità.

(Adnkronos) – "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse Dio alla donna secondo un noto versetto della Genesi. Riferimenti biblici a parte, c'è un dato reale: il dolore cronico dura più a lungo nelle donne che negli uomini. Tutta colpa di Eva e del peccato originale? No, ma della biologia sì. Un nuovo studio fa chiarezza e, scagionando la 'capostipite' del genere femminile, suggerisce piuttosto che a spiegare il 'fattore rosa' possono essere le differenze nelle cellule immunitarie regolate dagli ormoni, chiamate monociti. Secondo i ricercatori della Michigan State University (Msu), che firmano il lavoro pubblicato su 'Science Immunology', è proprio un sottoinsieme di monociti che rilascia una molecola in grado di inibire il dolore e queste cellule risultano essere più attive negli uomini, per via di livelli più elevati di ormoni sessuali come il testosterone.