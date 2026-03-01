Studi recenti mostrano che con l’età il cervello maschile tende a perdere più volume e coinvolge più aree rispetto a quello femminile. Tuttavia, i dati indicano che la malattia di Alzheimer si manifesta principalmente nelle donne, anche se il cervello maschile invecchia più rapidamente. Questi risultati sono stati diffusi da ricercatori che hanno analizzato i cambiamenti cerebrali legati all’età.

Con l’avanzare dell’età, un cervello maschile sano perde più volume e in più aree cerebrali rispetto a un cervello femminile sano. Lo dimostra uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Tuttavia, questi cambiamenti strutturali non sembrano spiegare perché le donne siano quasi due volte più soggette a ricevere una diagnosi di Alzheimer rispetto agli uomini. Poiché un rapido declino del cervello è uno dei principali fattori di rischio per l’Alzheimer, ci si sarebbe aspettati un invecchiamento più marcato del cervello femminile, soprattutto nelle aree più colpite dalla demenza. Invece, la ricerca condotta da neuroscienziati dell’Università di Oslo (Norvegia) mostra che le perdite di materia grigia legate all’età sono più consistenti negli uomini. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Il cervello maschile invecchia più veloce, ma l’Alzheimer colpisce soprattutto le donne

