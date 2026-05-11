Fibromialgia il 12 maggio Xnl si illumina di viola

Il 12 maggio, in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la facciata del Centro Xnl sarà illuminata di viola durante la notte tra il 12 e il 13 maggio. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull’argomento e a richiamare l’attenzione sulla condizione di chi ne è affetto. L’illuminazione temporanea si ripete ogni anno in questa data.

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La facciata del Centro Xnl torna a illuminarsi di viola in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la notte fra il 12 e il 13 maggio. La Fondazione di Piacenza e Vigevano anche quest’anno aderisce alla campagna di sensibilizzazione che il Comitato fibromialgici uniti lancia a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Nettuno si illumina di viola: Trento accende l’attenzione sulla fibromialgiaMartedì sera il cuore di Trento si colorerà di viola per dare voce a una malattia spesso invisibile, ma capace di cambiare profondamente la vita di... Giornata Mondiale della Fibromialgia, Montecitorio si illumina di violaROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della Giornata Mondiale della Fibromialgia, prevista per martedì 12 maggio 2026. Argomenti più discussi: Il Bastione si illumina di viola per la fibromialgia martedì 12 maggio; Fibromialgia: il 12 maggio la Giornata Mondiale; Giornata mondiale fibromialgia; Torre Civica illuminata in occasione delle Giornata Mondiale della Fibromialgia - Casale Monferrato. In occasione della Giornata mondiale della #fibromialgia che si celebra domani, #12maggio, l’ #ISS avvia lo studio #Fibra, dedicato ad approfondire il rapporto tra fibromialgia, #ansia e #depressione. Approfondisci: tinyurl.com/5x4yptss #istitutosuperior x.com Giornata Mondiale della Fibromialgia del 12 maggio: punto informativo nell’atrio dell’Ospedale MaggioreAnche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia che ricorre il 12 maggio di ogni anno, la Segreteria Fibromialgia FVG propone lungo tutto il mese di maggio una campagna di se ... triestecafe.it