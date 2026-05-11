Oggi a Napoli si svolge un incontro organizzato da Assoutenti presso il Gambrinus, dedicato alla fibromialgia. L’evento mira a mettere in evidenza la condizione di chi ne soffre, affrontando anche le questioni legate al riconoscimento dell’invalidità civile. La giornata, dedicata alla sensibilizzazione sulla fibromialgia, coinvolge partecipanti e professionisti che discuteranno delle problematiche legate alla diagnosi e alle tutele previste dalla legge.

NAPOLI – Nel giorno dedicato alla sensibilizzazione sulla fibromialgia, Napoli ospiterà un momento di confronto destinato a riportare al centro dell’attenzione pubblica una delle patologie più complesse e ancora oggi meno riconosciute dal punto di vista assistenziale e previdenziale. Martedì 12 maggio, alle ore 16.30, negli storici spazi del Gran Caffè Gambrinus, Assoutenti presenterà ufficialmente la “Giornata Nazionale per il riconoscimento della Fibromialgia come malattia tabellare ai fini dell’invalidità civile”, iniziativa promossa insieme ai Comitati Assoutenti Fibromialgia attivi in tutta Italia dal 2015. L’incontro intende accendere...🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Fibromialgia, al Gambrinus l’incontro di Assoutenti per il riconoscimento dell’invalidità civile

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