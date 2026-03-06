Donne e scienza al Gambrinus l’incontro con Elena Cattaneo | iniziativa di Bcp e Arca Fondi

Al Gran Caffè Gambrinus di Napoli, la Banca di Credito Popolare e Arca Fondi Sgr hanno organizzato un evento dedicato alle donne e alla scienza, con la presentazione del libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca” scritto dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, ha coinvolto un pubblico interessato alle storie di scienziate e alle loro esperienze nel mondo della ricerca.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Iran, opposizioni in aula: dov’è Meloni? Schlein: Governo non appoggi guerra La Banca di Credito Popolare (Bcp) e Arca Fondi Sgr, con il patrocinio del Comune di Napoli, ospiteranno nello storico Gran Caffè Gambrinus di via Chiaia la presentazione del libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca” della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. L’appuntamento è in programma martedì 10 marzo alle ore 18 ed è inserito nel calendario di iniziative organizzate a ridosso della Giornata internazionale della donna. Il volume riunisce le testimonianze e i percorsi di dieci studiose attive in ambiti molto differenti, dalle discipline umanistiche alle scienze sperimentali fino all’astrofisica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Donne e scienza, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus incontro con Elena Cattaneo

Scienziate, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus si presenta il libro di Elena CattaneoNapoli entra nel vivo della settimana della scienza al femminile: martedì 10 marzo, alle 18.

Aggiornamenti e notizie su Elena Cattaneo.

Temi più discussi: Donne e scienza, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus incontro con Elena Cattaneo; BCP presenta Elena Cattaneo a Napoli: scienza, impegno e storie di Scienziate; Scienziate, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus si presenta il libro di Elena Cattaneo; Scienziate, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus si presenta il libro di Elena Cattaneo.

Elena Cattaneo, l'Italia non è immunizzata contro l'anti-scienzaIl nostro Paese, sui temi della scienza, ha bisogno di accudimento giornaliero, non è immunizzato. Ecco perché è ancora possibile nel 2025 che l'anti-scienza arrivi a essere proposta nelle aule di ... ansa.it

Il senso delle donne per la scienza, per una nuova immagine di scienziata e scienzaDove sei: Homepage > Lista notizie > Il senso delle donne per la scienza, per una nuova immagine di scienziata e scienza ... cronacacomune.it

Nell’aula di Palazzo Madama è intervenuta la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo. A Montecitorio, invece, interrogazione della deputata del Pd Ilenia Malavasi, capogruppo in commissione Affari sociali. Ora tocca al governo intervenire. x.com

“Scienziate”: il libro di Elena Cattaneo sarà presentato il 10 marzo - facebook.com facebook