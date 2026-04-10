Invalidità civile Napoli esclusa dal riconoscimento semplificato | denuncia del Garante Disabili

Il Garante per la disabilità ha denunciato che Napoli non è inclusa nel programma di riconoscimento semplificato dell'invalidità civile, a differenza di Roma e Milano. La segnalazione riguarda la differenza di trattamento tra le varie città italiane, con particolare attenzione alle modalità di accesso ai benefici previsti dalla normativa. La questione è stata sollevata in un contesto di attenzione alle procedure per il riconoscimento dell'invalidità.

La denuncia di Maurizio Bertolotto, Garante per la disabilità: "Napoli non è nella sperimentazione, ma ci sono Roma e Milano". Trapanese (M5S): "Il Governo ha bocciato l'emendamento per inserire la città: è un'ingiustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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