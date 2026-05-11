Fibrillazioni alla Cultura | Giuli azzera il suo staff
Al ministero della Cultura, il ministro ha deciso di licenziare alcuni membri del suo staff. Sono stati firmati i decreti di revoca per Elena Proietti, che ricopriva il ruolo di capo della segreteria personale, e per Emanuele Merlino, responsabile dell’area tecnica. Entrambi avrebbero già lasciato le rispettive posizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si sono già verificati i provvedimenti di revoca.
Fibrillazioni al ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia alcuni componenti del suo staff. Sarebbero già partiti i decreti di revoca per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro e per Emanuele Merlino, responsabile di quella tecnica. Nel primo caso, la decisione sarebbe stata presa in seguito all'assenza della dottoressa alla missione di New York, ovvero quella con cui è stato riportato in Italia l'Ecce Homo di Antonello da Messina. Il titolare del dicastero, considerando l'importanza del viaggio, avrebbe voluto che prendesse parte al viaggio. Motivo per cui avrebbe fatto acquistare più di un biglietto. Al giorno della partenza, però, la collaboratrice non si sarebbe presentata, dicendo di essere “malata” e provocando più di un semplice malumore tra chi doveva prendere il volo.🔗 Leggi su Iltempo.it
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