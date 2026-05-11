Fibrillazioni alla Cultura | Giuli azzera il suo staff

Al ministero della Cultura, il ministro ha deciso di licenziare alcuni membri del suo staff. Sono stati firmati i decreti di revoca per Elena Proietti, che ricopriva il ruolo di capo della segreteria personale, e per Emanuele Merlino, responsabile dell’area tecnica. Entrambi avrebbero già lasciato le rispettive posizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si sono già verificati i provvedimenti di revoca.

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