Fiat la rinascita di Thorel | +40% a Mirafiori e nuovi posti di lavoro
La ripresa della produzione di auto a Mirafiori ha portato un aumento del 40% rispetto all’anno precedente, con nuovi posti di lavoro creati nello stabilimento. La casa automobilistica ha presentato la nuova versione 500 Hybrid, destinata a rafforzare la presenza nel mercato europeo. Si attendono ulteriori dettagli sui modelli che contribuiranno al ritorno alla soglia del milione di unità vendute nel prossimo futuro.
? Domande chiave Come farà la nuova 500 Hybrid a consolidare il mercato europeo?. Quali modelli guideranno il ritorno di Fiat verso il milione di vendite?. Perché la produzione a Mirafiori sta cambiando il destino dei lavoratori?. Come influirà il nuovo piano Stellantis sulla produzione industriale in Italia?.? In Breve Immatricolazioni in crescita del 31% con 101.749 veicoli venduti nel primo trimestre 2026.. Quota di mercato Fiat salita dal 2,3% al 3% grazie ai nuovi modelli.. Obiettivo vendite globali tra 1,3 e 1,4 milioni di unità nel corso del 2026.. Antonio Filosa presenterà il piano industriale Stellantis il prossimo 21 maggio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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