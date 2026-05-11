Festival in giardino!

Un festival si svolge nel centro di Pisa, in un'area verde chiamata Woodstock, con la partecipazione di diversi locali e scuole di musica. L’evento include un open jam session, denominato Jam of Jams, dove i musicisti possono portare il proprio strumento e esibirsi sul palco o semplicemente ascoltare. Tra le strutture coinvolte ci sono lo Spaventaperr le, La Nunziatina, Ex Wide e Backstage Academy.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

WOODSTOCK, MA IN CENTRO A PISA!Un festival nel verde, nel cuore della città!Lo Spaventapasseri, La Nunziatina, Ex Wide e Backstage Academy presentano Festival in GiardinoJam of Jams (Open Jam Session)Porta il tuo strumento e sali sul palco, oppure lasciati trasportare dalla musica.INGRESSO.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival Navidad 2025 Giardino Notizie correlate Sipario sull’Olympic Fringe Festival. Ultimo show nella Città GiardinoDopo sette weekend di spettacoli l’Olympic Fringe Festival arriva al gran finale. Al Cinema Teatro Verdi torna "Oltre il giardino film festival"Il 24 marzo 2026 partirà la nuova edizione di “Oltre il giardino”, rassegna di film sul tema del Verde nelle sue più varie declinazioni, sempre... Argomenti più discussi: Deleste Festival 2026 presso i Giardini di Viveros di Valencia; Scuola San Lorenzo Le Rose: Festa di inaugurazione del giardino; Anime Verdi 2026: i giardini nascosti di Padova aprono al pubblico, 16 e 17 maggio; Weekend gratis tra giardini segreti e cortili privati: come cogliere l’occasione di Verde Svelato. Il centro storico di Bussolengo(vr) si trasformerà in un giardino diffuso con il Festival delle Rose, giunto alla nona edizione; sabato e domenica la manifestazione porterà mercatini tematici, esposizioni floreali e mostre artistiche. x.com Giardino Tulipani reddit