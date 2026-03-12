Sipario sull’Olympic Fringe Festival Ultimo show nella Città Giardino

L’Olympic Fringe Festival conclude la sua edizione dopo sette fine settimana di spettacoli nella Città Giardino. L’ultimo appuntamento si terrà nel fine settimana, segnando la fine della rassegna. Gli organizzatori hanno programmato l’evento conclusivo che chiude ufficialmente la stagione degli spettacoli. La manifestazione ha accolto diverse compagnie e artisti locali e nazionali durante tutto il periodo.

Dopo sette weekend di spettacoli l’Olympic Fringe Festival arriva al gran finale. Nel weekend sarà il capoluogo Varese ad ospitare l’ultima tappa del progetto culturale itinerante promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, che negli ultimi mesi ha animato le piazze della provincia, trasformandole in un enorme palcoscenico a cielo aperto, sempre con una grande partecipazione di pubblico. Partito a fine gennaio, il festival ha attraversato cinque città - Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e infine ora Varese - coinvolgendo cittadini, visitatori e attività commerciali in un percorso dedicato all’arte di strada, tramite una compagnia di circo che ha scritto ed interpretato eventi ispirati al periodo olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

