Festival di Nidi Fioriti eventi in quattro città per mettere al centro l’infanzia e la genitorialità

Da tpi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In quattro città italiane si svolge il Festival di Nidi Fioriti, un evento che coinvolge diverse iniziative dedicate all’infanzia e alla genitorialità. La manifestazione propone attività culturali, laboratori e incontri pensati per famiglie e bambini, con l’obiettivo di promuovere momenti di condivisione e crescita. La rassegna si svolge in spazi pubblici e privati, coinvolgendo istituzioni, associazioni e professionisti del settore.

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Un progetto culturale diffuso che tocca diverse città italiane per rimettere al centro il valore dell’infanzia e della comunità: è il Festival di Nidi Fioriti, iniziativa promossa dalla Fondazione Nidi Fioriti, ente del terzo settore impegnato nello sviluppo educativo, sociale e culturale dei primi anni di vita. Il Festival nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro concreto tra famiglie, professionisti dell’infanzia, istituzioni e territori, per costruire una vera “comunità educante”. Attraverso un programma articolato di laboratori, conferenze, esperienze e momenti di ascolto, Nidi Fioriti affronta i temi centrali della genitorialità contemporanea, della crescita dei bambini e del benessere familiare, favorendo il dialogo e la condivisione di competenze.🔗 Leggi su Tpi.it

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