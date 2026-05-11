In quattro città italiane si svolge il Festival di Nidi Fioriti, un evento che coinvolge diverse iniziative dedicate all’infanzia e alla genitorialità. La manifestazione propone attività culturali, laboratori e incontri pensati per famiglie e bambini, con l’obiettivo di promuovere momenti di condivisione e crescita. La rassegna si svolge in spazi pubblici e privati, coinvolgendo istituzioni, associazioni e professionisti del settore.

Un progetto culturale diffuso che tocca diverse città italiane per rimettere al centro il valore dell’infanzia e della comunità: è il Festival di Nidi Fioriti, iniziativa promossa dalla Fondazione Nidi Fioriti, ente del terzo settore impegnato nello sviluppo educativo, sociale e culturale dei primi anni di vita. Il Festival nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro concreto tra famiglie, professionisti dell’infanzia, istituzioni e territori, per costruire una vera “comunità educante”. Attraverso un programma articolato di laboratori, conferenze, esperienze e momenti di ascolto, Nidi Fioriti affronta i temi centrali della genitorialità contemporanea, della crescita dei bambini e del benessere familiare, favorendo il dialogo e la condivisione di competenze.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Festival di Nidi Fioriti, eventi in quattro città per mettere al centro l’infanzia e la genitorialità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Un festival in quattro città per mettere al centro l'infanzia e la genitorialitàUn progetto culturale diffuso che tocca diverse città italiane per rimettere al centro il valore dell’infanzia e della comunità: è il Festival di...

Benevento, aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di InfanziaI bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027.