Un festival in quattro città per mettere al centro l' infanzia e la genitorialità

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In quattro città italiane si svolge un festival dedicato all'infanzia e alla genitorialità, coinvolgendo diverse iniziative e attività. L'evento si propone di promuovere momenti di confronto e di approfondimento su temi legati alla crescita dei bambini e ai ruoli dei genitori. Le manifestazioni si svolgono in spazi pubblici e privati, con programmi che includono spettacoli, laboratori e incontri con esperti del settore.

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Un progetto culturale diffuso che tocca diverse città italiane per rimettere al centro il valore dell’infanzia e della comunità: è il Festival di Nidi Fioriti, iniziativa promossa dalla Fondazione Nidi Fioriti, ente del terzo settore impegnato nello sviluppo educativo, sociale e culturale dei primi anni di vita. Il Festival nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro concreto tra famiglie, professionisti dell’infanzia, istituzioni e territori, per costruire una vera “comunità educante”. Attraverso un programma articolato di laboratori, conferenze, esperienze e momenti di ascolto, Nidi Fioriti affronta i temi centrali della genitorialità contemporanea, della crescita dei bambini e del benessere familiare, favorendo il dialogo e la condivisione di competenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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