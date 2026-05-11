Festival della Robotica

Il Festival della Robotica si svolge per tre giorni, offrendo incontri, laboratori, giochi, sport, dimostrazioni e spettacoli. Questa è la sesta edizione dell’evento, che si propone di superare le barriere tradizionali attraverso una nuova prospettiva. L’attenzione si concentra su disabilità, età evolutiva e tecnologie, creando occasioni di confronto e partecipazione condivisa. La manifestazione coinvolge diverse realtà e pubblico di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tre giorni di incontri, laboratori didattici, giochi, sport, dimostrazioni e spettacoli. Il arriva alla sua sesta edizione e va oltre le barriere, con una nuova prospettiva che mette al centro disabilità, età evolutiva e tecnologie, per vivere in modo condiviso e.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RAISE al Festival della Scienza 2025 Notizie correlate Festival della Robotica di Pisa: annunciata la sesta edizioneSi terrà dal 15 al 17 maggio il sesto Festival della Robotica, che quest'anno avrà luogo al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, sul vione... Festival della Robotica. Dalle attività ai giochi. Un viaggio nel futuroControllare un robot-drago pompiere per colpire i bersagli, costruire labirinti per robot o giocare partite di basket ad alta tecnologia, ma anche... Argomenti più discussi: Festival della Robotica. Dalle attività ai giochi. Un viaggio nel futuro; A Tirrenia la robotica pediatrica: gioco, AI, e qualche dubbio; Il primo maggio e le intelligenze artificiali - Alberto Puliafito; L'intelligenza artificiale e la robotica entrano in azienda: il convegno di Confcommercio a Varese. GALILEO -FESTIVAL DELLA SCIENZA E INNOVAZIONE 08 maggio crea.gov.it/web/alimenti-e… x.com Festival della Robotica. Dalle attività ai giochi. Un viaggio nel futuroControllare un robot-drago pompiere per colpire i bersagli, costruire labirinti per robot o giocare partite di basket ad alta ... quotidiano.net