Al festival della Robotica si sono svolte attività e giochi vari, tra cui il controllo di un robot-drago pompiere e la costruzione di labirinti per robot. Sono state organizzate anche partite di basket con tecnologie avanzate, oltre a laboratori, incontri e tavole rotonde dedicate al tema. L’evento ha coinvolto diverse aree dedicate alla sperimentazione e alla dimostrazione delle tecnologie robotiche più recenti.

Controllare un robot-drago pompiere per colpire i bersagli, costruire labirinti per robot o giocare partite di basket ad alta tecnologia, ma anche laboratori, incontri e tavole rotonde. Sono alcune delle attività in programma dal 15 al 17 maggio al Festival della Robotica, la tre giorni in cui i robot trasformeranno il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, nel vione del Vannini, in un grande laboratorio a cielo aperto dove robotica, intelligenza artificiale e inclusione diventano esperienze accessibili a tutti. Il punto centrale di questa edizione non è la tecnologia in sé, ma quello che riesce a generare: inclusione reale. L’idea è semplice da dire, ma complessa da realizzare: bambini con e senza disabilità condividono attività, esperienze e momenti di gioco in cui la differenza non viene cancellata, ma integrata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festival della Robotica. Dalle attività ai giochi. Un viaggio nel futuro

Notizie correlate

Dai corsi ai tornei, dalle attività culturali agli incontri pubblici: tutte le proposte della ValtrebbiaOgni secondo e terzo Sabato del mese (a partire dal 14 Febbraio 2026)Punto di ascolto aree interne dell’Emilia Romagnadalle ore 10 alle 12Bobbio,...

Apple rivoluziona il futuro: 6 nuovi prodotti tra AI e robotica? Cosa sapere Apple pianifica il lancio di sei nuovi prodotti tra il 2026 e il 2028.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Festival della Robotica. Dalle attività ai giochi. Un viaggio nel futuro; A Tirrenia la robotica pediatrica: gioco, AI, e qualche dubbio; Il primo maggio e le intelligenze artificiali - Alberto Puliafito; Galileo, Festival della Scienza e dell'Innovazione: date e programma.

Festival della Robotica. Dalle attività ai giochi. Un viaggio nel futuroControllare un robot-drago pompiere per colpire i bersagli, costruire labirinti per robot o giocare partite di basket ad alta ... quotidiano.net

Festival Internazionale della Robotica di Pisa. Oggi si parlerà anche di trapiantiL’intervento del Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti farà il punto sulle innovazioni tecnologiche applicate alle donazioni e ai trapianti di organi Oggi, nell’ambito della kermesse ... quotidianosanita.it

Dal 15 al 17 maggio 2026 al Centro CONI di Tirrenia (Pisa), tre giorni dedicati a robotica, intelligenza artificiale, disabilità ed età evolutiva. Un evento imperdibile per famiglie, bambini e appassionati di tecnologia roboticafestival.it #FestivalDellaRobotic - facebook.com facebook