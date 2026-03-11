Steve Gadd a Udine | il trio celebra 30 anni di amicizia

Il 11 marzo 2026 a Udine si terrà un concerto di Steve Gadd con il suo trio, che celebra 30 anni di collaborazione e amicizia. Nonostante la pioggia intensa, molti appassionati si sono radunati per assistere alla performance, che si preannuncia come un momento speciale nel panorama jazz locale. L’evento è stato annunciato come una serata unica e coinvolgente per gli amanti della musica.

La pioggia battente del mercoledì 11 marzo 2026 non ha fermato l'attesa per un evento musicale che promette di riscrivere le regole del jazz contemporaneo a Udine. Lo Steve Gadd Trio, con il batterista leggenda e i suoi due colleghi danesi, si esibirà al Palamostre il 18 marzo alle ore 20:00, in una serata che celebra tre decenni di amicizia e musica onesta. Questa apparizione non è solo un concerto isolato, ma il punto focale della rassegna Note Nuove, un progetto culturale sostenuto da Regione, Comune e Fondazione Friuli che trasforma la scena musicale locale in un crocevia internazionale. Una convergenza generazionale unica nel panorama friulano.