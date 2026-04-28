Le gare da giocare In Prima cat spicca Calenzano-Galluzzo

La domenica ha segnato la conclusione dei campionati di Eccellenza e Promozione nel calcio dilettanti regionale, con i risultati definitivi di alcune squadre. Per quanto riguarda la Prima e la Seconda categoria, le gare dell’ultima giornata sono programmate per la prossima settimana. Tra le partite in evidenza figura il match tra Calenzano e Galluzzo, che si svolgerà in questa fase finale del torneo.

Primi verdetti nel calcio dilettanti regionale che ha visto domenica la conclusione dei campionati di Eccellenza e Promozione, mentre Prima e Seconda categoria sono giunti all’ultima giornata che si disputerà domenica. Il Comitato Toscana Figc-Lnd, guidato dal presidente Paolo Mangini (nella foto), ha confermato la formula dei play off e play out. In Prima categoria girone C si giocherà domenica la sfida decisiva tra Calenzano e Galluzzo. Il Calenzano è capolista con 57 punti, seguito a quota 54 dall’Audace Galluzzo. Ai locali del Calenzano basterà il pari, ma se gli ospiti vincono concluderanno a pari punti e si andrà allo spareggio. Le emozioni non mancheranno neppure nel girone E: l’ Incisa, prima della classe, rischia sul campo del Subbiano bisognoso di punti salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le gare da giocare. In Prima cat. spicca. Calenzano-Galluzzo Notizie correlate Leggi anche: Calenzano super. Il Galluzzo dilaga. L’Incisa di forza Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie VallesinaAltre quattro partite oggi nel girone A di Promozione per chiudere la 26esima giornata.