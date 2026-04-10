Tutto è posibile compie vent' anni | al Teatro Dis-Play La grande festa dei Finley

I Finley tornano a Brescia per festeggiare i vent'anni del loro album “Tutto è possibile” con un concerto al Teatro Dis-Play. La band, composta da Pedro, Ka, Dani e Ivan, ha annunciato il tour intitolato “TUTTO È POSSIBILE – LA GRANDE FESTA”, che prevede una serata dedicata alla celebrazione di due decenni di successi. L’evento si svolgerà in un teatro della città, con la band pronta a riproporre i brani più rappresentativi di quel periodo.