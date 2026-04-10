Tutto è posibile compie vent' anni | al Teatro Dis-Play La grande festa dei Finley
I Finley tornano a Brescia per festeggiare i vent'anni del loro album “Tutto è possibile” con un concerto al Teatro Dis-Play. La band, composta da Pedro, Ka, Dani e Ivan, ha annunciato il tour intitolato “TUTTO È POSSIBILE – LA GRANDE FESTA”, che prevede una serata dedicata alla celebrazione di due decenni di successi. L’evento si svolgerà in un teatro della città, con la band pronta a riproporre i brani più rappresentativi di quel periodo.
I Finley tornano a far vibrare Brescia con un appuntamento imperdibile: Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) annunciano il loro ritorno in città con il tour “TUTTO È POSSIBILE – LA GRANDE FESTA”, un evento speciale per celebrare i 20 anni di “Tutto è possibile”, l’album che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Finley, la Grande Festa fa ballare l’Alcatraz: dopo vent’anni tutto è ancora possibileMilano, 1 aprile 2026 – ‘Finley is not dead’ recita la maglietta indossata dal bassista Ivan Moro.
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