Festa della Mamma 2026 in Messico le proteste delle madri di persone scomparse

Domenica a Città del Messico, in occasione della Festa della Mamma, madri e parenti di persone scomparse si sono riuniti in piazza per manifestare. La protesta ha coinvolto numerose persone che chiedono risposte sulla sorte dei loro cari scomparsi, evidenziando la continuità della crisi delle sparizioni nel Paese centroamericano. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti segnalati.

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Domenica, a Città del Messico, nel giorno della Festa della Mamma madri e parenti delle persone scomparse sono scesi in piazza per richiamare l’attenzione sulla crisi delle sparizioni nel Paese centroamericano. Con slogan come “Messico, campione delle sparizioni” e “I Mondiali, una vergogna nazionale”, i manifestanti hanno denunciato quella che definiscono l’inerzia del governo di fronte alla loro situazione, nonché le risorse destinate alla prossima Coppa del Mondo. Centinaia di persone hanno sfilato per le strade della capitale, scandendo cori e mostrando striscioni e cartelloni con le fotografie dei cari scomparsi nel nulla. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Festa della Mamma 2026, in Messico le proteste delle madri di persone scomparse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Relatives of Mexico's disappeared hold Mother's Day protest Notizie correlate Festa della mamma, Meloni celebra le madri: “Amore senza misura”La Festa della mamma diventa per Giorgia Meloni l’occasione per rivolgere un messaggio pubblico a tutte le donne che vivono ogni giorno la maternità... Donne senza tomba: evento formativo sul tema delle persone scomparse e delle difficoltà investigativeSi terrà al tribunale di Pescara, nell’aula Alessandrini, un importante appuntamento importante per approfondire il tema delle persone scomparse e... Argomenti più discussi: Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia. Una bellissima mattina trascorsa alla Race for The cure 2026 al CircoMassimo per sostenere la prevenzione dei rumori al seno insieme alle amiche e agli amici di italia Viva Roma. Credo che non ci sia modo migliore di festeggiare la Festa della mamma se - x.com x.com Discussione generale per la Festa della Mamma - 10 maggio 2026 - Reddit reddit