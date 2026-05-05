Donne senza tomba | evento formativo sul tema delle persone scomparse e delle difficoltà investigative

Da ilpescara.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al tribunale di Pescara si svolgerà un evento formativo dedicato al tema delle persone scomparse, con particolare attenzione alle difficoltà affrontate nelle indagini e alle problematiche legate alle donne senza tomba. L’incontro si terrà nell’aula Alessandrini e vedrà la partecipazione di professionisti che analizzeranno le sfide investigative e le nuove metodologie adottate nel settore. L’obiettivo è approfondire le questioni legate alle persone scomparse e alle modalità di indagine più recenti.

Si terrà al tribunale di Pescara, nell’aula Alessandrini, un importante appuntamento importante per approfondire il tema delle persone scomparse e delle difficoltà investigative, con un focus sulle donne e sulle nuove prospettive offerte dalle investigazioni difensive. L’evento “Donne senza.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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