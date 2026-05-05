Donne senza tomba | evento formativo sul tema delle persone scomparse e delle difficoltà investigative

Al tribunale di Pescara si svolgerà un evento formativo dedicato al tema delle persone scomparse, con particolare attenzione alle difficoltà affrontate nelle indagini e alle problematiche legate alle donne senza tomba. L’incontro si terrà nell’aula Alessandrini e vedrà la partecipazione di professionisti che analizzeranno le sfide investigative e le nuove metodologie adottate nel settore. L’obiettivo è approfondire le questioni legate alle persone scomparse e alle modalità di indagine più recenti.