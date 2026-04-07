Musica divertimento e tradizioni per la festa parrocchiale al San Salvatore

Dal 9 al 12 aprile, il quartiere San Salvatore a Chieti ospita una festa parrocchiale dedicata ai santi San Salvatore e San Giuseppe. L’evento prevede musica, momenti di divertimento e tradizioni locali che coinvolgono la comunità. Durante i quattro giorni, vengono organizzate diverse attività e spettacoli per tutti i partecipanti, con l’obiettivo di celebrare le ricorrenze religiose e rafforzare i legami tra i residenti.

Da giovedì 9 a domenica 12 aprile, il quartiere San Salvatore, a Chieti, si anima per i festeggiamenti in onore di San Salvatore e San Giuseppe. Domenica 12, dalle ore 15, giochi di una volta in piazza per grandi e piccoli; alle ore 21, appuntamento con l'orchestra spettacolo Artisti Italiani e cabaret con Max Elia. Al teatro Fenaroli di Lanciano arriva "November": sul palco con Luca Barbareschi c'è l'attore abruzzese Nico Di Crescenzo . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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San Salvatore e la corsa degli Scalzi tra fede e tradizioneDal 29 agosto all'8 settembre 2025 Cabras si prepara a vivere uno degli eventi più attesi e identitari della Sardegna: i Festeggiamenti di San Salvatore con la suggestiva Corsa degli Scalzi. La ... ansa.it