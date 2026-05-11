Festa dei bigoli e vin-sciaveto
La 28esima edizione della festa dei Bigoli e vin-sciaveto si svolgerà nei fine settimana del 12, 13, 14 giugno e del 19, 20, 21 giugno, con inizio dalle ore serali. L’evento si tiene in un luogo pubblico e coinvolge la comunità locale, offrendo momenti di convivialità e degustazioni. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti e prevedono attività e intrattenimenti aperti al pubblico.
La 28esima festa dei Bigoli e vin-sciaveto nei weekend 121314 giugno e 192021 giugno dalla tarda serata. A Lozzo Atesino in Piazza Vittorio Emanuele II. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?«Qui potrete trovare bigoli spadellati da veri esperti spadellatoriBigoli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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E festa dei bigoli sia! Alla tradizionale cena dell’amministrazione alla festa dei bigoi al torcio, che sono stati eccezionali come sempre! Simpatia, ottima cucina e tanta tanta gente. Grazie a tutti i volontari dell’associazione che rendono possibile questa g facebook
Don Lothario sapeva qualcuno di questo? reddit