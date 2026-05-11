Festa dei bigoli e vin-sciaveto

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 28esima edizione della festa dei Bigoli e vin-sciaveto si svolgerà nei fine settimana del 12, 13, 14 giugno e del 19, 20, 21 giugno, con inizio dalle ore serali. L’evento si tiene in un luogo pubblico e coinvolge la comunità locale, offrendo momenti di convivialità e degustazioni. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti e prevedono attività e intrattenimenti aperti al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La 28esima festa dei Bigoli e vin-sciaveto nei weekend 121314 giugno e 192021 giugno dalla tarda serata. A Lozzo Atesino in Piazza Vittorio Emanuele II. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?«Qui potrete trovare bigoli spadellati da veri esperti spadellatoriBigoli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Festa dei Bigoli 2026 a Carbonara di Rovolon

Tour alla scoperta dei prodotti top. Saccardi visita l’azienda del vin santoLa presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi sarà in visita domani a Poggiotondo l’azienda di Lorenzo Massart e Cinzia Chiarion che a...

Argomenti più discussi: Festa dei Bigoli 2026 a Carbonara di Rovolon dal 9 al 31 maggio 2026; Festa dei Santi Patroni a Cavalcaselle tra stand gastronomici, musica e spettacoli; Rivana Garden, riparte la festa. Pesce azzurro e pinzini della casa. Maggio, tra buon cibo e solidarietà; Cosa fare questo weekend, (anche gratis) a Vicenza e provincia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web