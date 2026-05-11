Festa dei bigoli e vin-sciaveto

La 28esima edizione della festa dei Bigoli e vin-sciaveto si svolgerà nei fine settimana del 12, 13, 14 giugno e del 19, 20, 21 giugno, con inizio dalle ore serali. L’evento si tiene in un luogo pubblico e coinvolge la comunità locale, offrendo momenti di convivialità e degustazioni. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti e prevedono attività e intrattenimenti aperti al pubblico.

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