Domani, la presidente del Consiglio regionale visiterà un’azienda situata a Poggiotondo, nel comune di Subbiano. L’impresa, condotta da Lorenzo Massart e Cinzia Chiarion, si occupa della produzione di vini e oli di alta qualità. La visita fa parte di un tour dedicato alla scoperta dei principali prodotti locali, con un focus particolare sui vini e sull’olio prodotti dall’azienda.

La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi sarà in visita domani a Poggiotondo l’azienda di Lorenzo Massart e Cinzia Chiarion che a Subbiano produce vini e olii di qualità. Il tour insieme a Toscana Tv interesserà altre aziende a Cavriglia e Badia al Pino al fine di promuovere il territorio e le eccellenze toscane. Come anche il vinsanto Collefresco che Lorenzo Massart produce a Poggiotondo e che ha ottenuto di recente importanti riconoscimenti. A Collefresco 2016 la Guida di Maroni 2026 assegna 96 punti e lo descrive così "è difficile resistere alla beva di un sì eccezionale campione, un vino di irresistibile cremosità tra i migliori testati quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tour alla scoperta dei prodotti top. Saccardi visita l’azienda del vin santo

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