Ferrovie | piano da 11,6 miliardi per potenziare la rete nel 2025
Il governo ha annunciato un investimento di 11,6 miliardi di euro per il 2025 destinato al potenziamento della rete ferroviaria. I lavori prevedono interventi sui cantieri che interesseranno principalmente le linee regionali e locali. Sono previste anche specifiche misure per migliorare l'accessibilità dei passeggeri con disabilità, con obiettivi di adeguamento delle stazioni e dei mezzi di trasporto. I dettagli sulle tempistiche e le modalità di realizzazione non sono ancora stati comunicati.
? Punti chiave Come influenzeranno i cantieri i viaggiatori delle linee regionali e locali?. Quali misure concrete garantiranno l'accessibilità per i passeggeri con disabilità?. Come verranno gestiti i disagi causati dai lavori sulle infrastrutture?. Chi collaborerà con le associazioni per migliorare il servizio ai viaggiatori?.? In Breve Piano globale da 100 miliardi con il 60% destinato alle infrastrutture.. Campagne digitali geolocalizzate generano 284 milioni di impression per gli utenti.. Collaborazione con Federazione Fish per implementare punti blu e assistenza disabili.. Interventi mirati alle stazioni minori per collegare borghi e capoluoghi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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