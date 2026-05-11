Ferrovie | piano da 11,6 miliardi per potenziare la rete nel 2025

Il governo ha annunciato un investimento di 11,6 miliardi di euro per il 2025 destinato al potenziamento della rete ferroviaria. I lavori prevedono interventi sui cantieri che interesseranno principalmente le linee regionali e locali. Sono previste anche specifiche misure per migliorare l'accessibilità dei passeggeri con disabilità, con obiettivi di adeguamento delle stazioni e dei mezzi di trasporto. I dettagli sulle tempistiche e le modalità di realizzazione non sono ancora stati comunicati.

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