Ferrovie cantieri sulla linea faentina | tratta interrotta per 21 giorni e bus sostitutivi

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per 21 giorni, la linea faentina sarà interrotta a causa di lavori di manutenzione e rinnovo delle infrastrutture ferroviarie. Durante questo periodo, i treni non circoleranno e saranno disponibili servizi di bus sostitutivi. La società responsabile ha avviato un programma regionale di interventi che coinvolge diverse tratte, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la capacità della rete ferroviaria, oltre a sviluppare tecnologie e rendere più accessibili le stazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A livello regionale Rfi è impegnata in un articolato programma di manutenzione, rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura, con interventi volti a migliorare affidabilità, capacità e regolarità della circolazione, oltre al progressivo sviluppo tecnologico e all’accessibilità delle stazioni, in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ferrovie del Sud Est, lavori sulla linea Bari-Putignano: previsti bus sostitutiviIn aggiunta ai 25 mezzi già in circolazione, sono previsti ulteriori rinforzi: l’offerta di posti è calibrata in base alle frequentazioni a bordo...

Linea FL6 Roma-Cassino, stop ai treni a Ceprano il 2 maggio per cantieri. Attivi i bus sostitutiviNovità in vista per i pendolari e i viaggiatori della tratta ferroviaria FL6 Roma – Cassino.

Argomenti più discussi: Ferrovie, lavori sulla linea ionica: treni di nuovo attivi dal 30 giugno; Rinnovo dei binari tra le stazioni di Gavorrano e Campiglia Marittima. Rallentamenti nella velocità; Linea Sulmona - L'Aquila, dall'11 maggio riprende la circolazione ferroviaria; Alta velocità Napoli-Bari, ultimato lo scavo della Galleria Rocchetta.

ferrovie cantieri sulla lineaFerrovie, la mappa dei cantieri estiviTOSCANA: Ecco gli interventi in programma tra Giugno e Settembre lungo la rete ferroviaria toscana. Interessate le linee regionali e Av ... toscanamedianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web