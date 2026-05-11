Ferrovie cantieri sulla linea faentina | tratta interrotta per 21 giorni e bus sostitutivi
Per 21 giorni, la linea faentina sarà interrotta a causa di lavori di manutenzione e rinnovo delle infrastrutture ferroviarie. Durante questo periodo, i treni non circoleranno e saranno disponibili servizi di bus sostitutivi. La società responsabile ha avviato un programma regionale di interventi che coinvolge diverse tratte, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la capacità della rete ferroviaria, oltre a sviluppare tecnologie e rendere più accessibili le stazioni.
A livello regionale Rfi è impegnata in un articolato programma di manutenzione, rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura, con interventi volti a migliorare affidabilità, capacità e regolarità della circolazione, oltre al progressivo sviluppo tecnologico e all’accessibilità delle stazioni, in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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