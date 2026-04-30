Il 2 maggio, i treni della linea FL6 Roma-Cassino non circoleranno tra Ceprano e Cassino a causa di lavori di manutenzione. Durante questa giornata, i viaggiatori dovranno utilizzare i bus sostitutivi attivati per raggiungere le destinazioni previste. L'interruzione riguarda i treni del servizio regionale gestito dal Gruppo FS, mentre i lavori sono stati programmati dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Novità in vista per i pendolari e i viaggiatori della tratta ferroviaria FL6 Roma – Cassino. Per consentire l'esecuzione di programmati e necessari interventi di manutenzione infrastrutturale da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione dei treni del Regionale (Gruppo FS).🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona.

Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutiviProseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Linea FL6 Roma-Cassino, stop ai treni a Ceprano il 2 maggio per cantieri. Attivi i bus sostitutivi; Ferrovie, il 27 aprile modifiche e cancellazioni sulla Roma – Cassino; Treni fermi per un giorno da Roma, ad Albano, Frascati e Velletri, nel tratto da Ciampino: attivati bus sostitutivi; Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS): avanzano i lavori del passante AV di Firenze.

Modifiche alla circolazione ferroviaria nel Lazio: disagi sulla linea Roma-Frosinone-CassinoNuove modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno il Lazio negli ultimi giorni di aprile, con possibili ripercussioni anche per i collegamenti verso Cassino e Frosinone. A ... leggo.it

Investito un uomo sulla linea ferroviaria Roma Cassino. È vivo grazie al macchinistaL’episodio, avvenuto intorno alle ore 19, quindi in un momento in cui molti pendolari stavano facendo rientro a casa, ha comportato la temporanea sospensione del servizio per consentire le operazioni ... romatoday.it

Roma Cassino, attenzione, alcuni treni soppressi il 27 aprile per lavori a Sgurgola Si tratta di due convogli in partenza da Roma per Frosinone e Cassino, rispettivamente alle 9,14 e alle 10,14, che termineranno la loro corsa a Colleferro, e quelli in partenza da - facebook.com facebook