Ferretti Group | scontro tra Cina e Repubblica Ceca per il controllo

Il Ferretti Group è al centro di una disputa tra soggetti cinesi e cechi per il possesso della proprietà del marchio italiano. La questione riguarda anche la gestione dei brevetti tecnologici del gruppo, con ripercussioni ancora da chiarire. La disputa coinvolge diverse parti e si svolge nel contesto di un trasferimento di quote e diritti, senza che siano state ancora definite le strategie di ciascun lato.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida per il controllo del marchio italiano?. Come influenzerà il controllo cinese i brevetti tecnologici del gruppo?. Perché il governo di Pechino sta spingendo per il controllo totale?. Quali nomi compongono le due liste contrapposte per il board?.? In Breve Weichai detiene oltre il 38% tramite acquisti di titoli in Piazza Affari.. Kkcg possiede il 23% con proposta di conferma per Alberto Galassi.. Investitori italiani Iervolino e Ferrari detengono rispettivamente il 5,2% e 4,63%.. Rischio trasferimento brevetti verso Cina per tecnologie di difesa e sicurezza marittima..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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