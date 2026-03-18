Referendum la carica del No a piazza del Popolo Landini | Mettere in discussione la Costituzione vuol dire mettere in discussione l’unità del paese

A Roma, in piazza del Popolo, si è svolta l'iniziativa pubblica conclusiva del movimento che si oppone al referendum costituzionale sulla giustizia. L'evento, che si è aperto in un orario preciso, ha visto la partecipazione di diversi attivisti e rappresentanti che hanno espresso le proprie posizioni. La manifestazione prosegue con altri comizi previsti per il venerdì, senza rappresentare la fine delle iniziative di protesta.

L’iniziativa pubblica conclusiva (ma non del tutto, ognuno poi farà i propri comizi anche il venerdì) per il No al Referendum costituzionale sulla giustizia inizia a piazza del Popolo a Roma comincia in orario quasi perfetto. Sul palco, come da tradizione di sinistra, si alternano interventi di intellettuali, rappresentanti delle associazioni e politici. Giuseppe Conte è il primo big a salire sul palco, ad Elly Schlein è affidato l’ultimo intervento politico, preceduto da Maurizio Landini, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni. La conclusione è affidata a Giovanni Bachelet, presidente del comitato Società civile per il No. La piazza è certamente funestata da un meteo instabile, tendente ad un freddo inaspettato per la capitale. 🔗 Leggi su Open.online

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