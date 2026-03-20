Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese | tre arresti

Tre persone, due di 46 anni e una di 54, residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, sono state arrestate dai Carabinieri di Pagani e della Sezione Radiomobile di Nocera Inferiore in seguito a una rapina aggravata. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno fermato i tre in flagranza di reato, intervenendo sul luogo dell’episodio. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti di fermo e sono ora al lavoro per ulteriori accertamenti.

I Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza due 46enni e un 54enne, tutti residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, con l’accusa di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avrebbero minacciato un uomo, costringendolo a consegnare un’auto di grossa cilindrata e un orologio di elevato valore che indossava al momento dei fatti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare i presunti responsabili e procedere all’arresto in flagranza. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arresti Articoli correlati Maxi operazione antidroga nell’Agro Nocerino Sarnese: tre arresti, sequestrate armi ed esplosiviBlitz nell’Agro Nocerino Sarnese: sequestrati stupefacenti, armi clandestine e ordigni ad alto rischio. Leggi anche: Maltempo, l’Agro nocerino sarnese è in ginocchio Contenuti e approfondimenti su Rapina aggravata nell'Agro Nocerino... Argomenti discussi: Rapina violenta in villa, dentista picchiato davanti alla famiglia, arrestato un 20enne. Fuga e inseguimento nell’Agro nocerino-sarnese: 57enne arrestato dopo la corsa in autoUn controllo di routine si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità lungo la Strada provinciale Amendola, tra diversi comuni dell’Agro. Protagonista della vicenda un uomo di 57 anni, resident ... agro24.it Agro nocerino sarnese, Strianese chiede più sicurezza e controlli (video)Non si arresta l’emergenza sicurezza nell’Agro nocerino sarnese, un tema che continua a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico e istituzionale del territorio della provincia di Salerno. A r ... agro24.it