Fernando Alonso non parteciperà al Media Day del Gran Premio del Giappone in programma questa settimana. La decisione arriva in seguito alla nascita del suo primo figlio, che lo ha portato a rimanere lontano dagli impegni mediatici previsti per l'evento. La sua assenza è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fernando Alonso non parteciperà al Media Day del Gran Premio del Giappone, in programma a Suzuka, a causa della nascita del suo primo figlio. Il pilota di Aston Martin ritarderà il suo arrivo a Suzuka fino a venerdì, ma parteciperà comunque all’intero weekend di gara. All’inizio del fine settimana, Alonso non sarà presente per le attività mediatiche di giovedì, poiché ha deciso di rimanere accanto alla sua compagna per la nascita del loro bambino. Il team ha confermato che il suo arrivo sarà posticipato per motivi personali, ma sarà disponibile in tempo per le attività di venerdì. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fernando Alonso salta il media day del GP giapponese dopo la nascita del primo figlio.

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