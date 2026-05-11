Fermo riscoperta di Alaleona | studi e musica al Conservatorio
A Fermo, nella biblioteca del Conservatorio, sono stati rinvenuti manoscritti inediti di Alaleona. La scoperta apre nuove prospettive sugli studi dedicati a questo compositore e alla musica sacra marchigiana. La ricerca sui documenti potrebbe portare a una maggiore comprensione delle pratiche musicali dell’epoca. Intanto, nel Conservatorio si svolgono anche corsi e attività legate alla riscoperta di questo patrimonio.
? Domande chiave Cosa rivelano i manoscritti inediti custoditi nella biblioteca del Conservatorio?. Come influenzerà la ricerca la percezione della musica sacra marchigiana?. Chi sono gli esperti che guideranno la ricostruzione del profilo di Alaleona?. Perché questo fondo documentario cambierà la storia musicale del primo Novecento?.? In Breve Mattina di interventi con relatori tra cui Paolo Peretti e Ugo Gironacci.. Pomeriggio con esecuzioni musicali di Marica Lina Bisogno, Samuele Orazi e Lorenzo Revel.. Proiezione documentario di Filippo Farinelli a conclusione dell'evento alle ore 15:00.. Mostra documentale presso la biblioteca del Conservatorio per approfondire il fondo Alaleona.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,...
Leggi anche: Rassegna "Parole di Musica", il conservatorio "Cimarosa" ospita un incontro dedicato alla musica napoletana contemporanea