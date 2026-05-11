Fermo riscoperta di Alaleona | studi e musica al Conservatorio

A Fermo, nella biblioteca del Conservatorio, sono stati rinvenuti manoscritti inediti di Alaleona. La scoperta apre nuove prospettive sugli studi dedicati a questo compositore e alla musica sacra marchigiana. La ricerca sui documenti potrebbe portare a una maggiore comprensione delle pratiche musicali dell’epoca. Intanto, nel Conservatorio si svolgono anche corsi e attività legate alla riscoperta di questo patrimonio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui