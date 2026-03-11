162 persone identificate sequestri di armi e veicoli con targa straniera | operazione alto impatto a Marano

Si è conclusa la nuova operazione "Alto Impatto" svolta nel territorio di Marano di Napoli. L'intervento ha visto operare congiuntamente la Polizia Metropolitana di Napoli, la Squadra Mobile della Questura, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in un'azione coordinata nell'ambito del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

