Fermo Anastasia Nicu lancia la sfida | economia e territorio al centro

A Fermo, Anastasia Nicu ha avviato un dibattito incentrato su economia e territorio. Sono state poste domande sulla possibile influenza dei modelli europei sulla sopravvivenza delle botteghe locali. Sono stati annunciati interventi di esperti provenienti da altre parti del paese, pronti a contribuire con il loro punto di vista. L’evento mira a mettere in luce le sfide e le opportunità che interessano il tessuto economico della zona.

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? Domande chiave Come influenzeranno i modelli europei la sopravvivenza delle botteghe fermane?. Chi sono gli esperti nazionali che parteciperanno al dibattito economico?. Quali misure concrete proporrà Anastasia Nicu per l'imprenditoria femminile?. In che modo la gestione del territorio cambierà la microeconomia locale?.? In Breve Convegno il 15 maggio alle ore 18 presso l'hotel Royal di Casabianca.. Partecipano Alberto Bagnai, Adolfo Morganti, Leonardo Tosoni e Andrea Maria Antonini.. Programma focalizzato su sostegno all'imprenditoria femminile, turismo e gestione Contratto di Fiume.. Obiettivo integrare modelli europei con la microeconomia delle botteghe e artigiani fermani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, Anastasia Nicu lancia la sfida: economia e territorio al centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Centrodestra in campo. Tosoni lancia la sfida : "Fermo protagonista, ecco temi e proposte"Candidatura a sindaco orgogliosamente identitaria quella di Leonardo Tosoni, 31 anni, il più giovane tra i candidati sindaci in lizza, "una persona... Fermo, il cinema sfida il pregiudizio: l’autismo al centro del dibattito? Cosa sapere Il documentario Il figlio più bello viene proiettato mercoledì 29 aprile alla Sala degli Artisti di Fermo. Si parla di: Fermo, Anastasia Nicu apre la sua corsa elettorale con il convegno L’economia delle piccole Patrie; Elezioni a Fermo: Anastasia Nicu lancia la sua candidatura con il convegno L’economia delle piccole Patrie.