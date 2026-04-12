Centrodestra in campo Tosoni lancia la sfida | Fermo protagonista ecco temi e proposte

Il centrodestra si presenta alle prossime amministrative con Leonardo Tosoni, candidato sindaco di 31 anni. È il più giovane tra i candidati e si definisce una persona pulita. Tosoni ha annunciato di voler essere un protagonista fermo, con temi e proposte chiare per la sua candidatura. La sua candidatura si inserisce in un quadro di competizione tra le forze di centrodestra.

Candidatura a sindaco orgogliosamente identitaria quella di Leonardo Tosoni, 31 anni, il più giovane tra i candidati sindaci in lizza, "una persona pulita. Più pulito e più nuovo di lui chi ci può essere?" lo presentano. Candidatura, viene ribadito a più riprese "supportata con convinzione dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli che sarà anche a Fermo, per il ballottaggio". Troppo piccola la sala del Caffè Belli per accogliere gli intervenuti in massa, anche da Comuni vicini, alla presentazione del candidato sindaco di bandiera, promettendo una campagna elettorale intensa, con tanto di calata di big nazionali. Ci sono esponenti locali, provinciali e regionali, ovviamente esclusa Fi: "Chiedete a loro da che parte stanno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra in campo. Tosoni lancia la sfida : "Fermo protagonista, ecco temi e proposte" Fermo: centrodestra si frammenta, Tosoni guida la corsa da soloLa situazione politica a Fermo si sta avviando verso una frammentazione che potrebbe trasformare le prossime elezioni amministrative in uno scontro... Pogba torna in campo nella sfida tra Paris e Monaco! Ecco com’è andata la partita: in gol un ex protagonista in Serie ASpinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età.