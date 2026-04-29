? Cosa sapere Il documentario Il figlio più bello viene proiettato mercoledì 29 aprile alla Sala degli Artisti di Fermo.. L'iniziativa introduce la rassegna Oltre le mura sulla salute mentale prevista per settembre.. Mercoledì 29 aprile 2026, la Sala degli Artisti di Fermo ospita le proiezioni del documentario Il figlio più bello, diretto da Giovanni Piperno e Stefano Rulli, per sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e della salute mentale. L’appuntamento cinematografico, che vede la Fattoria Sociale Montepacini come promotrice principale insieme al Ristorante Inclusivo Numero Zero di Perugia e al Cinema Sala degli Artisti, prevede due momenti distinti durante la giornata: una sessione alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, il cinema sfida il pregiudizio: l’autismo al centro del dibattito

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