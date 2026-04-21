A Trieste, un uomo di 40 anni con redditi modesti è stato sottoposto a sequestro di beni per un valore superiore a 400mila euro. La Direzione Investigativa Antimafia e la Questura hanno confiscato contanti, gioielli e altri beni ritenuti provento di traffico di stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il traffico di sostanze illegali nella zona.

È di oltre 400.000 euro il valore dei beni sequestrati a un quarantenne di Trieste, ritenuto socialmente pericoloso e coinvolto in traffico di stupefacenti. Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura, è stato disposto dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, a seguito di approfondite indagini patrimoniali che hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato dall’uomo. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sequestro è il risultato di una proposta congiunta avanzata dal Direttore della DIA e dal Questore di Trieste.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trieste, 40enne con redditi bassi accumula un maxi patrimonio: scatta il sequestro di beni di 400mila euro

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