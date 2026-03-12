Una rapina si è verificata ieri sera a Pieve di Soligo, dove un uomo di 49 anni, dentista, è stato ferito davanti alla moglie e ai figli. I rapinatori, armati di pistola e coltelli, sono fuggiti con alcuni beni prima di essere fermati dalle forze dell'ordine. Un giovane di 20 anni è stato arrestato durante le operazioni di polizia.

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Rapina in villa nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, a Pieve di Soligo. Tre persone con il volto travisato e armate di pistola e coltelli verso le 22 sono riusciti ad entrare nell'abitazione di un medico dentista mentre il 49 enne si trovava in casa insieme alla moglie e ai due figli di 17 e 19 anni. Lo stratagemma per entrare nella villa I tre malviventi con uno stratagemma sono riusciti a farsi aprire la porta di casa del dentista e hanno fatto irruzione nell’abitazione minacciando il medico affinché aprisse la cassaforte. Il dentista è rimasto ferito nella colluttazione con un uno dei rapinatori ma alla fine è stato costretto a consegnare circa 15mila euro in contanti e alcuni monili in oro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapina in villa con pistola e coltelli in pugno, dentista 49enne ferito davanti a moglie e figli: è stato portato in ospedale. Arrestato un 20enne

Articoli correlati

Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia.

Villa Guardia, in camera da letto c’è nascosta una pistola: arrestato 20enneVilla Guardia (Como), 1 gennaio 2026 – Il controllo svolto dalla Squadra Monile della Questura di Como a casa di un ventenne di Villa Guardia, ha...

Contenuti utili per approfondire Rapina in villa con pistola e coltelli...

Temi più discussi: Rapina in villa, famiglia minacciata con un coltello e sequestrata; Legati e sequestrati da tre uomini armati: l’incubo di una famiglia ad Appiano Gentile; Rapina in villa con il coltello e poi la fuga a folle velocità, l'incidente e la colluttazione con le forze dell'ordine; Colonnella - Rapina in villa: famiglia minacciata con una pistola.

Rapina alla Farmacia Foschi di Villa Verucchio: presi i due responsabiliLa Polizia di Stato di Rimini insieme ai Carabinieri di Novafeltria, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini ritenuti responsabili della rapina a ... chiamamicitta.it

Tentata rapina alla Carisp e altri furti, i dettagli nel comunicato della questura che ha arrestato i due pregiudicatiRIMINI E SAN MARINO - La Polizia di Stato congiuntamente con l’Arma dei Carabinieri ha arrestato due uomini di origine pugliese, ritenuti responsabili ... libertas.sm

RAPINA IN VILLA, DENTISTA MALMENATO: ARRESTATO UN BANDITO Leggi gli ultimi aggiornamenti --> https://cityne.ws/tyoZY - facebook.com facebook

"FERMI TUTTI"...E' UNA RAPINA!! ('Speculate gente, speculate'!). Alle 20 su Rai3 lampi di #blob x.com