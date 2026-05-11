Fedez e Chiara | il compleanno sul lago nasconde una sorpresa

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso il loro compleanno sul lago, dove si sono riuniti con amici e familiari. Durante l’evento, è stato notato un cambiamento nel loro atteggiamento rispetto alle recenti tensioni pubbliche. Chiara Ferragni ha condiviso sui social un messaggio che sembra indicare l’avvio di una nuova fase personale, mentre Fedez ha pubblicato alcune foto dell’occasione. Tra i partecipanti si sono viste diverse persone, senza dettagli specifici sui loro ruoli.

. Dopo mesi di tensioni e indiscrezioni, tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere tornata la serenità: dietro la svolta ci sarebbe una figura inaspettata, e intanto l’influencer ufficializza anche il nuovo amore. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di riscrivere il loro equilibrio lontano dai clamori che per mesi hanno accompagnato la fine del matrimonio più esposto d’Italia, e questa volta a fare la differenza sarebbe stata una presenza inattesa ma decisiva: Giulia Honegger. La nuova compagna del rapper, oggi in attesa del loro primo figlio, avrebbe avuto un ruolo determinante nel riavvicinare i due ex coniugi, aiutandoli a stemperare tensioni e incomprensioni che sembravano ormai insanabili dopo la separazione e le settimane incandescenti seguite al caso Pandoro.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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