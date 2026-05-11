Federico La Cioppa morto in un incidente in scooter cordoglio a San Giovanni Teatino

Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente avvenuto domenica mattina a Pescara. È stato trovato senza vita accanto alla sua moto all’alba, vicino a San Giovanni Teatino. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vittima si chiamava Federico La Cioppa.

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