Federico La Cioppa morto in un incidente in scooter cordoglio a San Giovanni Teatino
Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente avvenuto domenica mattina a Pescara. È stato trovato senza vita accanto alla sua moto all’alba, vicino a San Giovanni Teatino. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vittima si chiamava Federico La Cioppa.
Si chiamava Federico La Cioppa il ragazzo di 18 anni trovato senza vita domenica mattina all'alba accanto alla sua moto, a Pescara.Il ragazzo dopo una serata trascorsa in un locale insieme agli amici, avrebbe perso il controllo del mezzo lungo via Volta, andandosi a schiantare, come ricostruisce.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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