Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a Pescara

Un ragazzo di 15 anni è deceduto a San Giovanni Teatino mentre si trovava sul campo durante un allenamento di tennis. Dopo aver accusato un malore, è stato portato in ospedale a Pescara, dove è morto a causa di un arresto cardiaco. Le autorità stanno verificando le cause dell'evento e hanno avviato le indagini necessarie. La famiglia del ragazzo è stata informata della situazione.

Un 15enne è morto a San Giovanni Teatino durante un allenamento di tennis: ha accusato un malore e si è accasciato in campo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a Pescara Leggi anche: Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, 15enne muore a San Giovanni Teatino Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava. Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava ... fanpage.it Morto a 15 anni mentre gioca a tennis, l'arresto cardiaco e gli inutili soccorsiUn ragazzino di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una struttura sportiva di ... leggo.it