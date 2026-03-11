Robotica e riabiliazione Fit4MedRob e Federico II aprono nuovi laboratori a Città della Scienza

Fit4MedRob e l'Università Federico II hanno inaugurato nuovi laboratori a Città della Scienza dedicati alla robotica medica e alla riabilitazione. L'apertura si è svolta durante un evento di tre giorni che ha visto coinvolti esperti e ricercatori nel settore, con focus su tecnologie innovative applicate al campo sanitario. La manifestazione ha attirato attenzione da professionisti e pubblico interessato alle novità in ambito medico e tecnologico.

Tre giorni dedicati alla robotica medica e alla riabilitazione con uno sguardo rivolto al futuro dell’assistenza sanitaria. L’innovazione tecnologica è al centro dell’iniziativa promossa dal progetto Fit4MedRob – Fit for Medical Robotics, appuntamento internazionale dedicato allo sviluppo di tecnologie biorobotiche e digitali applicate alla riabilitazione e all’assistenza. Fit4MedRob è un progetto quadriennale che si concluderà a dicembre 2026, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Complementare con oltre 120 milioni di euro. Circa il 30 per cento delle risorse è assegnato all’ Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila dello Spoke 3 – Integration of Networks and Services, incentrato sullo sviluppo di tecnologie e dispositivi per la robotica riabilitativa all’interno del più ampio settore della robotica medica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

