Economia criminale e imprese alla Federico II la XVII edizione del laboratorio Lemic

Parte giovedì 12 marzo alle 10.30 la XVII edizione del Laboratorio di Economia e Management delle Imprese Criminali (Lemic), il ciclo di incontri dedicato allo studio dell’economia criminale e delle strategie di contrasto. L’appuntamento inaugurale si terrà nell’ aula G5 – edificio 8 del campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Cinthia 26, presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni (Demi). Il programma formativo è coordinato scientificamente dal professor Roberto Vona, ordinario di Economia e gestione delle imprese, che negli anni ha concentrato la propria attività di ricerca sulle dinamiche dell’economia criminale e sulle ricadute nel tessuto sociale ed economico, oltre che sugli strumenti organizzativi e manageriali necessari per contrastare le attività illegali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

