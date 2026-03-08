Al Politeama Genovese L’ora di educazione sentimentale con Massimo Gramellini

Al Politeama Genovese si tiene uno spettacolo intitolato “L’ora di educazione sentimentale” con Massimo Gramellini. Si tratta di un evento dedicato a un tema spesso trascurato nei programmi scolastici, ma considerato importante per la crescita personale. La rappresentazione affronta il momento in cui si imparano a sentire, capire e amare, elementi fondamentali per le relazioni umane.

C’è un’ora, tra tutte, che non esiste nei programmi scolastici ma che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita: è l’ora in cui si impara a sentire, a capire, ad amare: “L’ora di educazione sentimentale”. Lunedì 9 marzo al Politeama Genovese, guidato da Massimo Gramellini, il pubblico potrà immergersi in un percorso commovente, ironico e profondamente umano, alla ricerca di quei fili invisibili che tengono insieme la vita e il sentimento. In questo incontro teatrale – che è allo stesso tempo confessione, cura e sorpresa – ognuno potrà riconoscere i propri nodi, le proprie domande, le proprie attese. E forse, uscire dalla sala con un segreto in più: quello che serve per vivere l’amore senza smarrirsi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Antonio Ornano torna al Politeama Genovese con “(In)Grato”In un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui...

Arianna Porcelli Safonov al Politeama Genovese con “Picchiamoci”Lunedì 9 febbraio il Politeama Genovese ospita Arianna Porcelli Safonov con il monologo “Picchiamoci.

Gianrico Carofiglio al Politeama con Elogio dell'ignoranza e dell'erroreMercoledì 4 marzo 2026 (ore 20.30), Gianrico Carofiglio porta al Teatro Politeama Genovese lo spettacolo Elogio dell'ignoranza e dell'errore. I biglietti, acquistabili online ache attraverso il sito ... mentelocale.it

Genova, la prima sera con voi è stata un’accoglienza incredibile! Ci date sempre una grande carica! Chi di voi era con noi al Politeama Genovese Fatevi sentire nei commenti #PinkFloydLegend Una produzione @menti.associate - facebook.com facebook