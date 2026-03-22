Federica Pellegrini stop ai gossip Ilary Blasi divorzia e si risposa Iannone e Rocio già in crisi

Durante il fine settimana sono state riportate diverse notizie di gossip: Ilary Blasi ha annunciato il divorzio e il matrimonio successivo, Mara Venier ha comunicato di aver traslocato, Rocio Morales è in crisi con il nuovo partner, mentre Federica Pellegrini ha deciso di non commentare più le voci che la riguardano. Queste notizie riguardano personaggi pubblici italiani e internazionali.

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa doppi annunci (Ilary Blasi), chi trasloca (Mara Venier), chi è in crisi con il nuovo amore (Rocio Morales) e chi, invece, parla di gossip (Federica Pellegrini). Federica Pellegrini, il rapporto con i pettegolezzi: "Entri in un circolo vizioso". L'ultima intervista di Federica Pellegrini ha lasciato il segno. Tra confessioni della seconda gravidanza e reminiscenze legate agli anni d'oro in vasca, la Divina si è lasciata andare a una confessione, con cui ha tirato in ballo anche l'ex, Filippo Magnini. Il tema? I pettegolezzi: "Ho messo un punto dopo la mia penultima relazione. Da quando è nata a quando è morta, è stato un continuo lancio di agenzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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