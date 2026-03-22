Federica Pellegrini stop ai gossip Ilary Blasi divorzia e si risposa Iannone e Rocio già in crisi

Da ilgiornale.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana sono state riportate diverse notizie di gossip: Ilary Blasi ha annunciato il divorzio e il matrimonio successivo, Mara Venier ha comunicato di aver traslocato, Rocio Morales è in crisi con il nuovo partner, mentre Federica Pellegrini ha deciso di non commentare più le voci che la riguardano. Queste notizie riguardano personaggi pubblici italiani e internazionali.

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa doppi annunci (Ilary Blasi), chi trasloca (Mara Venier), chi è in crisi con il nuovo amore (Rocio Morales) e chi, invece, parla di gossip (Federica Pellegrini). Federica Pellegrini, il rapporto con i pettegolezzi: "Entri in un circolo vizioso". L'ultima intervista di Federica Pellegrini ha lasciato il segno. Tra confessioni della seconda gravidanza e reminiscenze legate agli anni d'oro in vasca, la Divina si è lasciata andare a una confessione, con cui ha tirato in ballo anche l'ex, Filippo Magnini. Il tema? I pettegolezzi: "Ho messo un punto dopo la mia penultima relazione. Da quando è nata a quando è morta, è stato un continuo lancio di agenzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

federica pellegrini stop ai gossip ilary blasi divorzia e si risposa iannone e rocio gi224 in crisi
© Ilgiornale.it - Federica Pellegrini stop ai gossip, Ilary Blasi divorzia e si risposa, Iannone e Rocio già in crisi

Articoli correlati

Rocio Morales e Andrea Iannone già in crisi dopo pochi mesi: “Il sentimento si sta assopendo”Dopo alcuni mesi di frequentazione, il rapporto tra Andrea Iannone e Rocio Morales sarebbe già in crisi.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone (già) in crisi: l’indiscrezioneSecondo il settimanale Oggi Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono in crisi e ostenterebbero troppo il rapporto a favore di paparazzi Rocio Munoz...

Tutto quello che riguarda Federica Pellegrini

Temi più discussi: Federica Pellegrini stop ai gossip, Ilary Blasi divorzia e si risposa, Iannone e Rocio già in crisi; Federica Pellegrini: Il gossip? Mi ha aiutata, ma ci ho messo un punto. La stessa opinione, espressa da un uomo, è accolta in maniera diversa.; Federica Pellegrini sulla maternità: dopo la mia prima gravidanza non è stato facile dal punto di vista psicologico; Federica Pellegrini mostra il pancione: la battuta di Giunta fa ridere tutti.

federica pellegrini federica pellegrini stop aiFederica Pellegrini stop ai gossip, Ilary Blasi divorzia e si risposa, Iannone e Rocio già in crisiLa settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Mara Venier e il marito, la Divina, la conduttrice del Grande Fratello e l'ex compagna di Raoul Bova ... ilgiornale.it

Federica Pellegrini racconta il parto e la scelta del cesareo programmatoFederica Pellegrini tra maternità, sport e giudizi sul successo femminile Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, racconta a La Stampa ... assodigitale.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.