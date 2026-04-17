Se quello sessuale possa essere considerato un lavoro è una questione non ovvia Che divide anche le femministe Nell' Italia abolizionista sono riconosciute dal fisco ma continuano a essere giudicate e marginalizzate

In Italia, la questione se il lavoro sessuale possa essere considerato un’attività lavorativa è oggetto di dibattito e divisioni, anche tra le femministe. Le persone coinvolte nel settore sono riconosciute dal fisco, ma spesso sono giudicate e marginalizzate dalla società. Una donna ha raccontato di vivere in una condizione di limbo, lavorando senza poterlo ufficializzare, in un ambiente in cui tutto era tollerato solo se mantenuto segreto.

«P rima esistevo in una zona sospesa, dove lavoravo ma non potevo dirlo. Dove tutto era tollerato finché restava nascosto. Il codice ATECO 969992 è stato come mettere il mio nome su qualcosa che già facevo: ha trasformato il silenzio in presenza. È importante perché mi restituisce dignità. Non perché il lavoro prima ne fosse privo. Era il mondo a negarmela». Così Diana Rizzo, sposata, tre figli ed “escort professionista da diversi anni”, racconta come è cambiata la sua vita dall’introduzione del codice Ateco “Servizi di incontro ed eventi simili”, che permette alle (e ai) sex worker si essere riconosciuti dal fisco, e di pagare le tasse. «Ma...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Se quello sessuale possa essere considerato un lavoro è una questione non ovvia. Che divide anche le femministe. Nell'Italia abolizionista, sono riconosciute dal fisco, ma continuano a essere giudicate e marginalizzate Le 36 Quai des Orfèvres : au cœur des plus grandes affaires criminelles - Documentaire Histoire AMP Notizie correlate Antonio Incorvaia: «Il gap fra scuola e lavoro? Non basta inserire l’orientamento nei programmi se gli studenti continuano a essere valutati in base ai voti e non al potenziale che possono esprimere per le aziende»I dati di AlmaDiploma dicono che solo il 57% degli studenti ritiene utili le attività di orientamento, non abbastanza personalizzate. Michele Bravi: «Ho voluto fare un disco con canzoni felici anche se non è quello che gli altri si aspettano da me. La musica non è solo numeri, si può gioire anche senza essere i primi»Le avventure di un Don Chisciotte contemporaneo – un trentenne di oggi, come l’artista – che si muove in modo buffo, a volte goffo, nel mondo.